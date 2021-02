Hannover (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Anleihenmarkt sind die Kurse am Donnerstag nach einem guten Start leichter aus dem Handel gegangen, so die Analysten der Nord LB.Die Kurse von US-Staatsanleihen seien weiter von einer Nervosität der Anleger geprägt gewesen. Inflationssorgen hätten sich in den Hinterköpfen der Anleger festgesetzt. Andere US-Konjunkturdaten seien gestern gemischt ausgefallen und hätten die Kurse nicht entscheidend bewegen können. Während sich die Stimmung in den Industriebetrieben der Region Philadelphia weniger stark als erwartet eingetrübt habe, seien die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zuletzt überraschend hoch ausgefallen. (19.02.2021/alc/a/a) ...

