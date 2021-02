Berlin (www.fondscheck.de) - Der Berliner Asset Manager BIT Capital erhöht sein verwaltetes Vermögen auf über eine Milliarde Euro und verdoppelt seine AuM damit in nur zehn Wochen, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...