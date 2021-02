Die BYD-Aktie muss am Donnerstag an der Heimatbörse in Hongkong einen weiteren Rücksetzer verkraften. Dennoch: der chinesische Automobil-Hersteller hat sich für das Gesamtjahr ehrgeizige Ziele gesetzt. Zudem bescheinigt eine neue Studie von Goldman Sachs der Aktie weiteres Potenzial….BYD hat im Januar 20.178 Elektroautos und Plug-in-Hybride verkauft. Ein Plus von rund 183 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Laut chinesischen Medienberichten hat BYD das Ziel ausgegeben, im Jahr 2021 rund 400.000 NEV ...

Den vollständigen Artikel lesen ...