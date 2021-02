Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) ist weiterhin ein spannender und vergleichsweise günstiger DAX-Konzern in unserem heimischen Leitindex. Ich vermute, einige wesentliche Kennzahlen werden Foolishe Investoren bereits kennen. Allerdings bezogen sie sich lange Zeit bloß auf die Vergangenheit. Daran können wir zwar nichts ändern. Allerdings können wir in Anbetracht der aktuellen Quartalsberichtssaison einen Blick auf frische Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr der Allianz-Aktie in 2020 riskieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...