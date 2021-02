Das Zahlenwerk der Aktie von The Trade Desk (WKN: A2ARCV) ist sicherlich mit Spannung erwartet worden. Alleine im letzten Börsenjahr 2020 setzten die Anteilsscheine zu einem bemerkenswerten Turnaround an. Dabei sind vermutlich reihenweise Kursziele pulverisiert worden. Das Management war außerdem optimistisch für das vierte Quartal. Dabei rechnete man mit einem Umsatz in einer Spanne zwischen 287 und 291 Mio. US-Dollar. Nach einem Wert von 216,1 Mio. US-Dollar für das dritte Quartal deutete vieles ...

Den vollständigen Artikel lesen ...