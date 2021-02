Die Quant.Capital GmbH & Co. KG, eine Schwestergesellschaft der Quant.Capital Management GmbH, hat bereits zum 01. Dezember 2020 eine Anleihe (ISIN DE000A3H2V43) im Volumen von bis zu 8 Mio. Euro begeben. Die Anleihe, die sich mit einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro auch an Privatanleger richtet, wird jährlich mit 7,50% p.a. verzinst. Die Laufzeit der Quant-Anleihe endet zum 30.11.2025, die Zeichnungsfrist läuft noch bis zum 30.11.2021. Die Anleihe des FinTec-Unternehmens notiert an der Börse Frankfurt und kann zudem außerbörslich über die Zeichnungsplattform www.hinkel-marktplatz.de/Quant750/ erworben werden.

