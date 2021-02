ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Hellofresh vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Daten des Dienstleisters SimilarWeb zu sogenannten Takeaways stärkten ihr Vertrauen in die Ziele des Kochboxenlieferanten Hellofresh für 2021, schrieb Analyst Victoria Petrova in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei die Aktie immer noch günstig./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 04:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

