Die Aktie von Bayer, einem Chemie- und Pharmakonzern mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, ist am Vortag wie erwartet unter den 200er-EMA gefallen und hat damit ein weiteres Schwächesignal generiert. Die Short-Position ist gut Rennen, der Stopp kann in den Gewinn nachgezogen werden. Zuvor hieß es im Insight: "In einer neuen Abwärtswelle sollte dann die 200er-Tageslinie nachhaltig nach unten durchbrochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...