Grundsätzlich ist es ja so, dass man als Investor nicht nur dann, wenn es um Wachstumswerte geht, preisgünstig einsteigen möchte. Auch bei Dividendenaktien ist es natürlich absolut fantastisch, wenn man zu deren Erwerb nicht allzu tief in die Tasche greifen muss. Vor allem hat es ja auch einen großen Vorteil. Denn je günstiger man einsteigen kann, umso höher ist natürlich auch die Stückzahl, die man letztendlich in sein Depot eingebucht bekommt. Und es sind bestimmt nicht wenige Anleger, die bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...