Warren Buffett hat es also getan. Nein, nicht im Rahmen dieses Quartalsupdates, sondern bereits vor längerer Zeit. Das Orakel von Omaha hat vor einigen Quartalen in die Amazon-Aktie (WKN: 906866) investiert. Das Volumen dieser Transaktion war vergleichsweise gering. Auch heute beträgt der von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) gehaltene Anteil rund 1,7 Mrd. US-Dollar. Aber immerhin: Auch diese Investition könnte einen kleineren Paradigmenwechsel bedeuten. Könnte dieser Ausflug in Richtung E-Commerce ...

