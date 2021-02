Unterföhring (ots) -- Moderator Patrick Wasserziehr meldet sich mit seinen Gästen am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr auf Sky Sport News- Komplettiert wird die Runde von Michael Makus, Sportchef der BILD West- "Meine Geschichte - das Leben von Kevin Großkreutz" am Sonntag direkt im Anschluss um 13.00 Uhr und in der Wiederholung um 22.30 Uhr auf Sky Sport News- Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist Sky Sport News unter anderem auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbarUnterföhring (ots) - Unterföhring, 19. Februar 2021 - Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" im Free-TV auf Sky Sport News. Gemeinsam mit seinen Gästen bespricht er den laufenden Bundesliga-Spieltag und die wichtigsten Themen aus der Welt des Fußballs.Im Fokus stehen dieses Mal das Spitzenspiel von Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern, das Revierderby zwischen Schalke und Dortmund am Samstag sowie das Achtelfinale der UEFA Champions League.Im Studio ist dieses Mal Weltmeister Roman Weidenfeller zu Gast. Der Torhüter war von 2002 bis 2018 für den BVB aktiv und stand unter anderem bei den Deutschen Meisterschaften 2011 und 2012, dem DFB-Pokalsieg 2012 und im Finale der UEFA Champions League 2013 zwischen den Pfosten der Schwarz-Gelben. Am Sonntag äußerst er sich zur aktuellen Entwicklung bei seiner Borussia und der Verpflichtung von Marco Rose als neuem Trainer ab der kommenden Saison.Außerdem wird Max Eberl für ein ausführliches Gespräch live zugeschaltet sein. Der ehemalige Bundesliga-Profi, der seit über zwölf Jahren Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach ist, steht aktuell vor der großen Herausforderung, die Wogen zu glätten, die der in der vergangenen Woche verkündete Abgang von Trainer Marco Rose zum Saisonende im Umfeld des Vereins geschlagen hat. Vor allem aber muss er den Nachfolger des Trainers suchen, unter dem der Verein in den vergangenen eineinhalb Jahren sportlich extrem erfolgreich war.Komplettiert wird die Runde im Studio von Sky Experte Lothar Matthäus und Michael Makus, Sportchef der BILD West.Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App."Meine Geschichte - das Leben von Kevin Großkreutz" am Sonntag im Anschluss an "Sky90" um 13.00 Uhr auf Sky Sport NewsAm Sonntag dürfen sich Zuschauer auch auf eine neue Ausgabe von "Meine Geschichte - das Leben von ..." freuen. Wenn Moderator Riccardo Basile bekannte Persönlichkeiten des Sports trifft, stehen die persönlichen Geschichten abseits des Spielfelds im Vordergrund.In der aktuellen Episode trifft er Kevin Großkreutz. Der Weltmeister von 2014 war eines der prägenden Gesichter der Klopp-Jahre beim BVB und war Teil der Mannschaft, die 2011 und 2012 Deutscher Meister wurde und 2013 das Finale der Königsklasse erreichte. Von 2009 bis 2015 spielte er für die erste Mannschaft seines Herzensvereins. Es folgten Stationen bei Galatasaray, dem VfB Stuttgart, Darmstadt 98 und dem KFC Uerdingen.Vor wenigen Wochen verkündete der 32-jährige Dortmunder, der oftmals auch abseits des Platzes für Schlagzeilen sorgte, das Ende seiner Profilaufbahn und ist seitdem für den TuS Bövinghausen in der sechstklassigen Westfalenliga aktiv."Meine Geschichte - das Leben von Kevin Großkreutz" wird am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt. Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News ist die Sendung auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4842678