Der Stimmungsumschwung in dieser Handelswoche könnte erst der Anfang für eine längere Richtungssuche der in der Nähe ihrer Rekordstände notierenden Aktienmärkte gewesen sein. Begann die Woche am Montag noch mit der Hoffnung auf ein weiteres US-Konjunkturpaket, mündete sie im weiteren Verlauf in der Angst vor der Inflation. Daran dürfte sich auch erst einmal so schnell nichts ändern. Die Zinsen tendieren deutlich nach oben, was ein klares Votum der Investoren dafür ist, dass sie dem Risiko einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...