Am Mittwoch hat ThyssenKrupp die Gespräche mit Liberty Steel über einen Verkauf der Stahlsparte beendet. Zu unterschiedlich waren die Preisvorstellungen. Experten zweifelten zudem an den Synergien durch den Zusammenschluss. Liberty-Chef Sanjeev Gupta sieht das natürlich anders und zeigt sich weiter gesprächsbereit."Unsere Tür bleibt weiter offen", sagt Gupta, für den die Absage von ThyssenKrupp völlig überraschend kam, jetzt im Handelsblatt. Er will nun aber auch andere Übernahmeziele prüfen. "Die ...

