Laut Manager Magazin plant VW den Börsengang von PORSCHE. Also Modell SIEMENS und DAIMLER, wofür es zwei Optionen gibt: Spin-off oder Verkauf einer Quote von 25 % Minimum und vielleicht 50 % Maximum. Gemessen wird der PORSCHE-Wert an FERRARI. Das ergäbe für PORSCHE gesamt 50 bis 60 Mrd. €, davon X % (je nach Quote) an der Börse gehandelt. Das aber wäre schon mehr als zwei Drittel der aktuellen Börsenwerte von VW (Stämme und Vorzüge zusammen). Weitere Details gibt es in Kürze. Jedenfalls:Alle Autokonzerne bleiben immer noch erste Wahl für solide Trendinvestments im DAX-Rahmen. Sämtliche Auto-Calls sind immer noch realistisch.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen TB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de