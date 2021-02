München (ots/PRNewswire) - - Fujitsu erweitert bestehende Kundenbeziehung mit PTC und wird Systemintegrator- Die ThingWorx- und Vuforia-Plattformen von PTC sind in das Smart Factory-Framework von Fujitsu integriert, sodass Fertigungskunden ihre Initiativen zur Digital-Transformation beschleunigen könnenPTC hat seine bestehende Kundenbeziehung mit Fujitsu America, Inc. erweitert, um die Einführung von Internet of Things (IoT))- und Augmented Reality (AR))-Technologien zu fördern. Als Systemintegrator (SI) hat Fujitsu die preisgekrönten Plattformen ThingWorx® Industrial IoT und Vuforia® Augmented Reality (AR)) von PTC in sein Smart Factory-Framework integriert. Damit können Kunden aus der Fertigungsindustrie ihre Initiativen zur digitalen Transformation beschleunigen, indem sie wachsende Qualifikationslücken adressieren, Unterstützung gegen den steigenden Kosten- und makroökonomischen Druck bieten und neue Arbeitsweisen einführen."Unsere Allianz mit PTC wird entscheidend dazu beitragen, dass Hersteller in einem zunehmend herausfordernden Geschäftsumfeld weiterhin erfolgreich sind. Unser erweitertes Smart Factory-Framework, das von den Plattformen ThingWorx und Vuforia unterstützt wird, ermöglicht es unseren Kunden, betriebliche Einblicke und Informationen in Echtzeit über Fertigungsbereiche hinweg zu erstellen und so taktische und strategische Abläufe zu verbessern", erklärte Paul Bresnahan, Leiter Fertigung bei Fujitsu America, Inc. "Zusammen ermöglichen Fujitsu und PTC es unseren Kunden, neue Geschäfte zu tätigen, die sonst nicht möglich gewesen wären - eine Win-Win-Situation für alle."Das mit ThingWorx bereitgestellte Fujitsu Smart Factory-Framework unterstützt die Effizienz in der Fertigung und ermöglicht es den Kunden, die Kosten zu senken, die Produktivität zu steigern und zuvor gebundene Assets erneut bereitzustellen. In Kombination mit der Vuforia AR-Plattform ermöglichen es die Fujitsu Smart Factory-Lösungen unseren Kunden, den vor Ort tätigen Beschäftigten die wichtigen Informationen zu liefern, die sie für eine sichere, effiziente und genaue Ausführung ihrer Arbeit benötigen. Gleichzeitig gibt das Framework den Kunden die Möglichkeit, ihre Ausfallsicherheit und Flexibilität in ihren jeweiligen Sektoren zu verbessern."Wir freuen uns auf diese neue Phase der Zusammenarbeit mit Fujitsu. Fujitsu und PTC haben die gemeinsame Vision, Herstellern dabei zu helfen, Innovationen in der Fabrik zu beschleunigen, um schnell und in großem Umfang sinnvolle Geschäftsergebnisse zu erzielen", so Catherine Kniker, Divisional Vice President und Leiterin für Unternehmensentwicklung weltweit bei PTC. "Beide Unternehmen kennen die Herausforderungen, die mit der Migration in die digitale Fertigung verbunden sind, und glauben, dass unsere umfassende Erfahrung uns gut dafür positioniert, unseren Kunden im Rahmen ihrer Initiativen zur digitalen Transformation zu einer schnellen Wertschöpfung zu verhelfen."ThingWorx ist die preisgekrönte Plattform von PTC, die für die Bereitstellung von industriellen IoT-Lösungen in großem Umfang im gesamten Unternehmen entwickelt wurde und es Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglicht, Wettbewerbsvorteile zu erzielen und Kosten zu senken. Seit seiner Einführung setzen Tausende von Industrieunternehmen, darunter unterschiedliche Produkt- und Prozesshersteller, ThingWorx ein, um ihre Geschäftsprozesse erfolgreich zu optimieren, Fertigungsabläufe zu verbessern, die Bereitstellung von Außendienstleistungen zu modernisieren und vieles mehr. Die Vuforia AR-Plattform von PTC, die bei Branchenanalysten für ihre umfangreichen Funktionen beliebt ist, bietet mit die schnellsten, einfachsten und fortschrittlichsten Lösungen für die Entwicklung von AR-Inhalten. Zu den geschäftlichen Vorteilen gehören unter anderem eine erhöhte Sicherheit und Effizienz der Mitarbeiter, ein besseres Kundenerlebnis und niedrigere Kosten.PressekontaktePTCUnternehmenskommunikationLibby Finkjfink@ptc.comLibbyFujitsu AmericasUnternehmenskommunikationVictoria Hansenvictoria.hansen@fujitsu.comInformationen zu PTC (NASDAQ: PTC)PTC hilft globalen Herstellern dabei, mit Softwarelösungen zweistellige Auswirkungen zu erzielen, um Innovationen im Bereich von Produkt und Dienstleistungen zu beschleunigen, die operative Effizienz zu verbessern und die Produktivität der Belegschaft zu steigern. In Kombination mit einem umfassenden Partner-Netzwerk bietet PTC den Kunden Flexibilität bei der Bereitstellung seiner Technologie, um die digitale Transformation voranzubringen - lokal, in der Cloud oder über die reine SaaS-Plattform. Bei PTC stellen wir uns nicht nur eine bessere Welt vor - wir ermöglichen sie.PTC.com @PTC BlogsInformationen zu Fujitsu AmericasFujitsu America, Inc. ist die Muttergesellschaft und/oder Verwaltungsgesellschaft einer Gruppe von Fujitsu-eigenen Unternehmen, die in Nord-, Mittel- und Südamerika und der Karibik tätig sind, und Kunden in der westlichen Hemisphäre eine umfassende Palette digitaler Transformationslösungen und -dienstleistungen anbieten. Diese Unternehmen werden gemeinsam als Fujitsu Americas bezeichnet. Mit Fujitsu können Kunden ihre Geschäftsziele durch integrierte Angebote und Lösungen erreichen. Dazu gehören darunter Beratung und professionelle Dienstleistungen, Systemintegration, Managed Services, Outsourcing und Cloud-Services für Infrastruktur, Plattformen und Anwendungen, sowie KI- und Datenanalyse und quanteninspirierte Computerlösungen. Für weitere Informationen besuchen Sie: http://fujitsu.com/us und http://twitter.com/fujitsuamerica. 