Mit der Office-Suite will Microsoft Kunden ansprechen, die den Einmalkauf bevorzugen. Darunter fallen Unternehmen und Organisationen, die etwa Datenschutzbedenken gegenüber der Cloud haben. Sie müssen mit einigen Nachteilen rechnen. In der zweiten Jahreshälfte soll das Paket für Windows und MacOS die Regale füllen. Microsoft bietet weiterhin die Abo-Version unter dem Namen 365 an. Office 2021 erscheint in zwei Versionen: einer für Privatanwender und kleine Unternehmen, ihr Preis bleibt stabil. Der Softwarekonzern will das Paket im April ausführlich vorstellen. Die zweite Variante sieht Microsoft für größere Organisationen ...

