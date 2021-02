Mainz (ots) - Blutverschmiert und nur mit einem Hemd bekleidet schleppt sich eine junge Frau aus einem Waldstück. Noch wenige Tage vorher war sie hochschwanger, nun ist das Baby nicht mehr in ihrem Bauch und es fehlt jede Spur von dem Kind. Die sechsteilige Dramaserie "Unbroken" mit Aylin Tezel in der Hauptrolle ist ab sofort komplett in der ZDFmediathek abrufbar: https://unbroken.zdfneo.de. ZDFneo zeigt am Dienstag, 23. Februar 2021, ab 21.45 Uhr die ersten drei Episoden am Stück. Die drei weiteren Folgen sind in ZDFneo am Mittwoch, 24. Februar 2021, ab 21.45 Uhr zu sehen.Kurz nachdem sich Hauptkommissarin Alex Enders (Aylin Tezel) auf ihrer Dienststelle in den Mutterschutz verabschiedet hat, wird sie gewaltsam entführt und bleibt mehrere Tage verschwunden. Als sie wiederauftaucht, fehlt ihr jegliche Erinnerung an das, was geschehen sein muss: Laut ärztlichem Befund hat sie auf natürliche Weise ihr Baby zur Welt gebracht. Aber gesehen hat sie es nie und Alex weiß nicht, wo sich ihr Kind befindet und ob es überhaupt lebt.Ihre Kollegen Paul Nowak (Özgür Karadeniz), Rensmann (Sascha Nathan) und Küken (Karl Schaper) unternehmen alles, um das Baby zu finden und die Entführung aufzuklären - erfolglos. Kurz vor dem mysteriösen Geschehen hat Alex mit ihrer bevorstehenden Mutterrolle gehadert und sich insgeheim ihr Leben ohne Schwangerschaft zurückgewünscht, doch jetzt bestimmt nur ein Gedanke ihr Handeln und lässt sie alle Grenzen überschreiten - sie muss ihr Kind finden. Dabei verstrickt sie sich in ein Netz aus Lügen und Spekulationen und setzt alles aufs Spiel: ihren Job, ihre Beziehung zu ihrem Freund Leif (Sebastian Zimmler) - und ihr eigenes Leben.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70 12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/unbrokenPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/unbroken/"Unbroken" in der ZDFmediathek: https://unbroken.zdfneo.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4842744