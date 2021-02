... natürliche Grenzen.Geräte und Dienste rund um das digitale Streaming sind das Geschäft dieses US-amerikanischen Konzerns. Insbesondere TV-Streaming, hier sieht das Management enormes weiters Wachstumspotenzial, denn "We believe that all TV will be streamed", so ROKU, d.h. langfristig werden wir nur noch über das Internet fernsehen. Zu beachten ist auch das Streaming von Videospielen. Schon 18 % der Erlöse waren im Schlussquartal "Player Revenue".Gestern lag ROKU mit den Zahlen über dem Konsens der Analysten. Die Prognose hat jedoch ernüchert, obwohl dies eigentlich zu erwarten war: Das Geschäft lief in der Pandemie zuletzt sehr gut, also kann das zweite Halbjahr 2021 kein Wachstum mehr bringen. Genau das wurde gestern kommuniziert.Im 4. Quartal 2020 erlöste ROKU 650 Mio. $ (+ 58 %) und machte 65 Mio. $ Gewinn, während Analysten mit leichtem Verlust (ca. 0,06 $ je Aktie) gerechnet hatten. Man erlöste im Durchschnitt rund 29 $ je Nutzer, eine Steigerung um 24 % und gut 1 $ über dem Konsens. Die Zahl der Kunden war auf 51,2 Millionen gewachsen, auf Jahresbasis + 39 %.Das Geschäft ist zyklisch, was der Vergleich von Q4 und Q1 aufzeigt. ROKU will im ersten Quartal 478 bis 493 Mio. $ einnehmen und setzt 16 und 23 Mio. $ Verlust an.Das gezeigte Wachstum macht Defizite erklär- und verkraftbar. Seit 2016 wurde der Jahreserlös von 399 Mio. $ auf 1,778 Mrd. $ mehr als vervierfacht. Die Userzahl hatte 2016 erst 13,4 Millionen betragen, hier wuchs ROKU im Durchschnitt um 40 % p.a.Für ROKU wird ein Börsenwert um 59 Mrd. $ angezeigt, weniger als drei % der ausgegeben Stücke wurden an Shortspekulanten verliehen (short interest: 2,73 %).Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info