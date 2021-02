Warren Buffett gilt als Vorbild vieler Foolisher Investoren. Hierzulande jedoch noch vergleichsweise wenig, da die Aktienkultur in Deutschland weiterhin zu wünschen übrig lässt. Immerhin: Es gibt Aussicht auf Besserung, was vielversprechend sein könnte. Warren Buffett ist augenscheinlich aber auch ein Vorbild für die jüngere Generation. Zumindest für einen jungen koreanischen Investor, der jetzt in gewisser Weise auf den Erfolgsspuren des Orakels von Omaha wandelt. Und dabei eine Menge deutscher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...