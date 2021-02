Im vierten Quartal steigt der Umsatz bei Gerresheimer um 9,3 Prozent auf 402,8 Millionen Euro an. Im Gesamtjahr gibt es ein Plus von 1,9 Prozent auf 1,418 Milliarden Euro. Erwartet hatte die Gesellschaft ein Plus im mittleren einstelligen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...