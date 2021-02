Frankfurt (www.fondscheck.de) - Silber, Platin, Industriemetalle - das sind die Rohstoffe, auf die Anleger derzeit schauen, so die Deutsche Börse AG.Denn Öl-, Platin- und Industriemetallpreise seien zuletzt kräftig gestiegen, die Notierungen für Silber seien zumindest kurzfristig in die Höhe geschossen. Gold stehe, anders als üblich, derzeit im Schatten, das zeige auch die Umsatzliste der Börse Frankfurt. ETC-Anleger konzentrierten sich zuletzt auf breit streuende Rohstoff-ETCs, wie Mobeen Tahir von WisdomTree berichte. Die hohen Zuflüsse in Gold-ETC hätten ein Ende gefunden. ...

