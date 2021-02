Die Schweiz ist weltweit der zentrale Ort für das Umschmelzen von Gold und Silber. Während Schweizer Uhren, Schokolade oder Schweizer Käse als Marke weltweit bekannt sind, ist dies für den Edelmetallhandel weniger der Fall. Dass die Schweiz der größte Goldhändler der Welt ist, passt dabei in den Kontext, in dem in der Schweiz auch Hunderte von Milliarden US-Dollar, Euro und Franken an Vermögen liegen, in die man zu gegebener Zeit geräuschlos in Edelmetalle umschichten kann.Aus dieser Perspektive ist die Differenz zwischen Einfuhren und Ausfuhren von Gold, aber auch von Silber, ein wenig beachtetes Detail. Erst seit dem Jahr 2014 wird in der Schweiz wieder die Ein- und Ausfuhr von Gold nach Ländern unterteilt aufgeführt. Dies dürfte insbesondere mit dem internationalen Druck zu tun haben, der auf eine lückenlose Nachverfolgung der Herkunft von Edelmetallen gerichtet ist.

