Eine gute Dividendenrendite ist höher als das, was Anleger bei einer Bank oder in einem Aktienindexfonds erzielen können. Aber fast genauso wichtig ist der Faktor, dass die Ausschüttungsquote im Laufe der Zeit steigen wird. Daher sehen wir uns drei Aktien näher an, die ihre Dividenden in den kommenden Jahren zumindest verdoppeln werden. Home Depot (WKN: 866953), eBay (WKN: 916529) und Tractor Supply (WKN: 889826) sind starke Kandidaten für Anleger, die die Balance zwischen Zahlungen und Dividendenwachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...