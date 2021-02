Die blueplanet Investments AG gibt dieser Tage ihr Debüt am Kapitalmarkt und hat dazu eine Wandelanleihe (ISIN: DE000A3H3F75) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro aufgelegt. Die fünfjährige Wandelanleihe, die mit einem Zinskupon in Höhe von 5,50% ausgestattet ist, wird zunächst institutionellen Investoren bis zum 24.02.2021 im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Danach erfolgt die Notierung an der Börse Frankfurt. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Vorstandschef Alexander Lattmann und COO Thomas Körfgen über die Einstufung als Green Bond sowie die Geschäftsfelder des Unternehmens gesprochen.

Anleihen Finder: Hallo Herr Lattmann, stellen Sie uns die blueplanet AG doch einmal kurz vor? Wie kam die Idee zu dieser Unternehmung?

Alexander Lattmann: blueplanet konzentriert sich auf ökologisch nachhaltige, zukunftsträchtige Technologien, die in den Bereichen Hygiene, Wasser und Food zur Anwendung kommen. Wir entwickeln und produzieren auf Basis eines elektrochemischen Verfahrens nachhaltige Lösungen, die Keime rückstandsfrei und ohne den Einsatz toxischer Chemie eliminieren. Das Ergebnis ist ein desinfizierendes, antibakterielles, viruzides und fungizides Produkt mineralischen Ursprungs, das in unterschiedlicher Konzentration für vielfältige Anwendungen eingesetzt werden kann. Es ist hocheffizient, verträglich, pH-neutral mit einer Mindesthaltbarkeit von 24 Monaten. Einsatzbereiche sind u.a. Wasserhygiene und -Aufbereitung, hocheffiziente ökologische Desinfektion, der gezielte Einsatz in der Landwirtschaft, Gesundheitspräparate für Mensch und Tier sowie die Verneblung für keimfreie Innenräume.

"Ziel unserer Geschäftstätigkeit ist es neben finanziellen Gewinnen auch gesellschaftlichen und ökologischen Mehrwert zu schaffen"

blueplanet stellt Nachhaltigkeit in den Fokus ihres Handelns. Ziel unserer Geschäftstätigkeit ist es neben finanziellen Gewinnen auch gesellschaftlichen und ökologischen Mehrwert zu schaffen. Die Idee zu blueplanet entstand 2015, als ich auf die ecabiotec AG, stieß, eine unserer heutigen 100%-Tochtergesellschaften. Ihre innovative Technologie zur Herstellung nachhaltiger Lösungen und deren vielseitige Anwendungsmöglichkeiten haben mich sofort begeistert und ich hatte das Gefühl, dass man daraus noch viel mehr machen kann. Aus dieser Vision, einen nachhaltigen Beitrag für unseren blauen Planeten zu leisten, entstand blueplanet.

Anleihen Finder: Welche Geschäftsbereiche gibt es und wie groß ist deren jeweiliger Anteil am Gesamtumsatz?

Thomas Körfgen: Wir sind in drei Geschäftsfeldern aktiv: Der Bereich "blueplanet hygiene" entwickelt und produziert hocheffiziente Lösungen auf ökologischer Basis für alle Zwecke. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...