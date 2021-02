Das von der publity AG als Asset Manager verwaltete Bürogebäude LES3 in Eschborn hat die Auszeichnung "Silber" von WiredScore erhalten. Die international anerkannte Zertifizierung gibt Auskunft über die digitale und technische Ausstattung von Büroimmobilien. Das Bürohochhaus in der Ludwig-Erhard-Straße in Eschborn, in unmittelbarer Nähe zur Metropole Frankfurt am Main, hat vor allem in den Bereichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...