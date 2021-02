Professionelle Dolmetscher würde zwar vermutlich die Hände über den Kopf schlagen. Für einfache Anwendungen lässt sich mit Google-Translate aber selbst ein Interview aus dem Polnischen einigermaßen unfallfrei ins Deutsche übersetzen. Das wiederum freut boersengefluester.de schon deshalb, weil wir sonst kaum in der Lage gewesen wären, den Aussagen von Jakub Baran, dem Vorstand der Polski Bank ... The post Vita 34: Wieder was gelernt appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...