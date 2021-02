Der Überblick: Eine unruhige Handelswoche liegt hinter uns. Nach einer Phase mit vielen Neuzugängen im Portfolio lassen wir es in Sachen Neuempfehlungen aktuell etwas ruhiger angehen. Mit 26 Positionen ist unser Depot gut bestückt. 21 Investments liegen im Plus, die Durchschnittsrendite beläuft sich auf 35 Prozent. Folgende Engagements verdienen in dieser Woche einen intensiveren Blick: Clearvise, Umweltbank und K+S. Darüber hinaus gewähren wir unseren Abonnenten wie gewohnt Einblick in die Köpfe der Redaktion und verraten, mit welchen Investments wir uns aktuell näher beschäftigen.

