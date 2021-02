München (www.anleihencheck.de) - Bessere Konjunkturdaten insbesondere in den USA haben speziell die Renditen am Treasury-Markt, in dessen Sog aber auch jene für Bundesanleihen, etwas ansteigen lassen, so die Experten von Merck Finck."Der jüngste Renditeanstieg spiegelt die Aussicht auf eine kräftige frühzyklische Konjunkturerholung und die gestiegenen Inflationserwartungen wider", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck rechne aber "nur mit einem moderaten Renditeanstieg, insbesondere in Europa". Seine Erklärung: "Erste Daten wie die amerikanischen Einzelhandelsumsätze sind bereits Vorboten des von Nachholeffekten geprägten frühzyklischen US-Aufschwungs, der früher als in der EU beginnen und stärker ausfallen wird." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...