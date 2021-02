Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem der ITRAXX Senior Financial kurzfristig eine kleine Bodenbildung vollzogen hatte, konnte gestern letztendlich ein weiterer Anstieg verzeichnet werden, so die Analysten der Helaba.Die Unentschlossenheit am Aktienmarkt dürfte dabei eine Rolle gespielt haben. Weiterhin bestehe die Gefahr, dass sich die Spreads in nächster Zeit deutlich ausweiten könnten. Auf dem Primärmarkt sei die Landsbankinn mit einer 4,25-jährigen, grünen 300 Millionen-Euro-Emission (no grow) erfolgreich aktiv gewesen. Wie zuletzt sei auch bei diesem Papier der Spread im Vergleich zum IPT (MS +87 vs. +110) reingelaufen. Die Rabobank sei mit einem 12-jährigen SNP-Benchmark-Papier erfolgreich an den Markt gegangen. ...

