Der angeschlagene US-Autobauer Ford (ISIN: US3453708600; WKN: 502391) will mit massiven Investitionen in die E-Mobilität und das autonome Fahren wieder auf die wirtschaftliche Erfolgsspur zurückfinden. Entsprechend plant der Konzern, nun insgesamt mehr als 22 Milliarden US-Dollar für den Ausbau der E-Auto-Sparte und mehr als 7 Milliarden US-Dollar in selbstgesteuerte Fahrzeuge zu investieren, um sich für die Zukunft fit zu machen. Hiervon wird auch das traditionsreiche Werk in Köln-Niehl profitieren, wo Ford allein eine Modernisierung für insgesamt 1 Milliarde US-Dollar vornehmen will.Mit dieser Strategie befindet sich Ford in bester Gesellschaft mit anderen Autobauern, die neuen Herstellern wie Tesla (ISIN: US88160R1014; WKN: A1CX3T) den Markt der E-Mobilität nicht kampflos überlassen wollen. Zudem sind die jüngsten Maßnahmen äusserst sinnvoll, um die Ford-Aktie langfristig wieder mehr Investoren schmackhaft zu machen. Denn während Tesla an der Wall Street aktuell mit dem 16-Fachen des geschätzten 2021er-Umsatzes gehandelt wird, wird für die Ford-Aktie lediglich das 0,3-Fache der erwarteten 2021er-Erlöse gezahlt. Gelänge es Ford, diesen massiven Bewertungsunterschied, der sicherlich zu einem wesentlichen Teil gerechtfertigt ist, nur etwas zu reduzieren, so würde sich hieraus ein massives Kurspotenzial für den Titel ergeben.

