Märkte um 12: Trendwende beim DAX - - Volkswagen vor Porsche-Börsengang?

Der DAX hangelt sich am Freitagmittag wieder ein kleines Stück nach oben, womit der Index aktuell knapp unter der 14.000er-Marke notiert. Am heutigen kleinen Verfallstag werden um 13 Uhr die DAX-Futures abgerechnet. Solche Verfallstermine sind oft Marktwendepunkte, denn an diesen Tagen findet eine Marktbereinigung statt, die häufig den Boden für einen längerfristigen Trendwechsel bilden kann.

Viele Profi-Anleger schließen an diesen Tagen ihre Long- oder Short-Positionen. Gut möglich ist deshalb, dass es für den DAX am Nachmittag neue Bewegungsimpulse in die eine oder die andere Richtung geben wird.

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX +0,7% 13.976 MDAX +0,1% 32.258 TecDAX +0,3% 3.513 SDAX +0,3% 15.332 Euro Stoxx 50 +0,6% 3.703

VW: Geht Sportwagen-Tochter Porsche an die Börse?

Am Freitagmittag gibt es im DAX 20 Gewinner und zehn Verlierer. Der größte Gewinner war zwischenzeitlich die Volkswagen VZ-Aktie (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039), die um vorübergehend über zwei Prozent zulegte und damit auf den höchsten Stand seit Februar 2020 kletterte. Für Kauflaune sorgte hier die Nachricht, dass VW derzeit mit Investoren über einen möglichen Börsengang der Sportwagen-Tochter Porsche diskutiert.

Bildquelle: Porsche

KWS Saat: Starke Geschäftszahlen

Bei den deutschen Nebenwerten stand unter anderem die Aktie von KWS Saat (WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007) im Blickpunkt. Die neuesten Geschäftszahlen zeigen, dass KWS Saat heil durch die Krise kommt. Bei der SDAX-Aktie eröffnet sich damit jetzt weiteres Gewinnpotenzial. In Kürze dürften hier neue Rekordhochs markiert werden.

