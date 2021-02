Berlin (ots) - Die 67. Delegiertenversammlung des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) findet am Samstag, 27. Februar 2021, ab 11.30 Uhr als digitale Sitzung statt. Hierbei wählen die Delegierten auch den neuen DFV-Präsidenten. Die Position ist seit 1. Januar 2020 vakant. Zur Wahl stehen drei Kandidaten:- Karl-Heinz Banse (Niedersachsen)- Dr. Karsten Homrighausen (Berlin)- Frank Kliem (Brandenburg)"Die Corona-Pandemie hat Präsenztagungen leider nicht möglich werden lassen. Deshalb haben wir uns in enger Abstimmung mit unseren Mitgliedsverbänden für eine ,virtuelle Tagung" entschieden', erklärt Hermann Schreck, DFV-Vizepräsident und Ständiger Vertreter des Präsidenten. Der DFV-Präsidialrat hatte sich mehrheitlich für eine digitale Sitzung ausgesprochen.Der Deutsche Feuerwehrverband dankt der Daimler AG sowie der Telekom Deutschland GmbH für die freundliche Unterstützung.Hinweis für die Presse: Wir bitten um Akkreditierung für die digitale Delegiertenversammlung bis Mittwoch, 24. Februar 2021, 16.00 Uhr, per E-Mail an oestreicher@dfv.org.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/4842979