Der Binance Coin zeigt seit Dienstag eine rasante Aufwärtsdynamik. Seit Mittwoch zog er an XRP, dann an Cardano und Polkadot vorbei. Jetzt steht er bei einem Kurs um 250 US-Dollar an Platz 3 der Top-Liste. Der Binance Coin (BNB) hat einen spektakulären Lauf. Innerhalb von drei Tagen hat sich seine Marktkapitalisierung fast verdoppelt. Startend bei einem Kurs um 130 Dollar am Dienstag, kratzte BNB am Freitag bereits an der Marke von 270 Dollar und pendelt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags zwischen 250 und 260 Dollar. Das entspricht aktuell einer Marktkapitalisierung von 39,9 ...

