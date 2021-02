Westafrika ist derzeit "the place to be" im Goldsektor. Erst vor zwei Woche hat Endeavour Mining die milliardenschwere Übernahme von Teranga Gold abgeschlossen. Doch die Übernahmewelle dürfte weitergehen. Roscan Gold könnte einer der nächsten Kaufkandidaten sein. Die Analysten sehen jedenfalls die Chance auf einen Verdoppler.

Westafrikas Goldsektor: The place to be!

Vor zwei Wochen hat Endeavour Mining die Übernahme von Teranga Gold für rund 2,5 Mrd. CAD abgeschlossen. Damit entsteht in Westafrika der neueste Top-10 Goldminer weltweit. Die Jahresproduktion des gemeinsamen Unternehmens dürfte bei rund 1,5 Mio. Unzen Gold liegen. Zuletzt hatte auch Barrick Gold wieder die Angel in Afrika ausgeworfen. Der seit rund seit drei Jahren amtierende CEO und Südafrikaner Mark Bristow kennt sich auf dem Kontinent aus und sucht regelmäßig nach INvestmentchancen. Hier in dieser Region gibt es zahlreiche, günstig zu entwickelnde Vorkommen.

Roscan Gold: Der nächste Übernahmekandidat?

Da die Goldminer auf dem aktuellen Preisniveau jede Menge Cash einfahren - allein Barrick wies für das Q4 2020 einen Free Cashflow von rund 1,1 Mrd. US-Dollar aus - dürfte sich die Serie an Übernahmen in Westafrika fortsetzen. Damit sollte auch Roscan Gold (0,39 CAD | 0,26 Euro; CA77683B1076) in den Fokus der finanzstarken Goldfirmen rücken. Das Unternehmen aus der kleinen kanadischen Provinz Nova Scotia hat sich im Südwesten Malis ein mehr als 300 Quadrat-Kilometer großes Landpaket gesichert und treibt die Entwicklung mehrerer Vorkommen voran (Siehe Karte unten).

Hungrige "Nachbarn": IAMGold und B2Gold!

Dieses Kandiolé-Projekt hat ziemlich bekannte Branchen-Nachbarn. Denn es liegt nurn 25 Kilometer östlich von der Fekola-Mine von der kanadischen B2Gold. Insgesamt befinden sich sieben Goldminen in einem Umkreis von 80 Kilometern um Roscans Liegenschaft. Hier ist auch IAMGold, dass in der Nähe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...