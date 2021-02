Um 12:15 liegt der ATX TR mit +0.85 Prozent im Plus bei 5903 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Rosenbauer mit +4.14% auf 44.05 Euro, dahinter Marinomed Biotech mit +3.36% auf 123 Euro und Palfinger mit +1.84% auf 31.875 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13952 (+0.47%, Ultimo 2020: 13719). - GMT Capital Corp. hat bei Porr nun einen Nettoshort von 0,89 Prozent des Grundkapitals gemeldet, der zuletzt gemeldete Wert war 0,95 Prozent. Der Short wurde also verkleinertPorr ( Akt. Indikation: 14,96 /15,20, 0,67%) - Marshall Wace. hat bei Andritz nun einen Nettoshort von 0,60 Prozent des Grundkapitals gemeldet, der zuletzt gemeldete Wert war 0,50 Prozent. Der Short wurde also vergrössertAndritz ( Akt. Indikation: 40,20 /40,28, 0,85%)

