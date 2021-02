Nach dem Abgang von Chief Operating Officer (COO) Thomas Stiegler per Ende Jänner zieht Jürgen Raschendorfer ab 8. März in die Chefetage ein. Das hat der Aufsichtsrat laut einer Unternehmensmitteilung am Donnerstag beschlossen. Der studierte Bauingenieur Raschendorfer war bis 2020 beim Konkurrenten STRABAG. Bei der PORR AG wird er für die Bereiche Polen, Norwegen, Dubai und Katar, Tunnelbau sowie ...

