FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Linde-Aktie aus ihrer "Equity Ideas Liste" gestrichen, das Anlageurteil aber auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 258 Euro belassen. Das Papier des Gaseherstellers und Anlagenbauers habe sich im Zuge der Corona-Pandemie als sehr robust erwiesen und unter anderem von Sauerstofflieferungen an Krankenhäuser profitiert, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun gehe der Fokus von defensiven zu zyklischen Aktien, da die Überwindung der Pandemie ersichtlich sei. Zudem fehle es aktuell an neuen kurzfristigen Kurstreibern./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 09:04 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2021 / 09:07 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BZ12WP82

