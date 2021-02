Wien (www.anleihencheck.de) - Am Datenkalender ist heute mit den Einkaufsmanagerindices ein Highlight vermerkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Immerhin würden diese Erhebungen aussagekräftige Indikationen bieten, wie sich die bestehenden Geschäftsrestriktionen aktuell bzw. in naher Zukunft auswirken würden. In den USA hätten sich im Februar regionale Frühindikatoren auf einem robusten Niveau halten (Philly Fed) oder zulegen können (Empire State). Die PMI lägen vergleichsweise auf einem sehr hohen Niveau, ein leichter Rückgang gelte als wahrscheinlich. In der Eurozone, welche wirtschaftlich von der Corona-Pandemie im Winterhalbjahr 2020/21 deutlich stärker in Mitleidenschaft gezogen werde, sei ein starkes Auseinanderklaffen zwischen Industrie und Dienstleistungen zu beobachten. Während im verarbeitenden Gewerbe die Produktionausgeweitet werde, müssten Dienstleister empfindliche Geschäftseinbußen hinnehmen würden. Dies werde sich vor dem Hintergrund der anhaltenden Lockdowns fortgesetzt haben. In den großen Ländern seien zuletzt lediglich in Italien substanzielle Öffnungsschritte vorgenommen worden. Somit würden di Analysten der Raiffeisen Bank International AG mit einem weitgehend unveränderten Umfragewert im Dienstleistungsbereich rechnen. ...

