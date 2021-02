Der niederländische Ladepunktbetreiber Allego hat angekündigt, an der Metro-Filiale in Berlin-Friedrichshain 14 Ladestationen aufzubauen. Einen Zeitplan nennt Allego aber nicht. Wie das Unternehmen in einem Tweet bekannt gab, sollen nicht nur Metro-Kunden, sondern alle E-Auto-Fahrer Zugang zu dem Lade-Hub erhalten. Dieses soll aus den erwähnten 14 Ladepunkten bestehen. In einem weiteren Tweet erklärte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...