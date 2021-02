Die Qualität der Zahlen von Airbus erschliessen sich erst im Detail. Auf den ersten Blick sieht die Bilanz für 2020 nach einem Schlachtfest aus. Der Umsatz fällt im Jahresvergleich von 70,5 Mrd. Euro auf 49,91 Mrd. Euro und nach Steuern ergibt sich ein Verlust von -1,17 Mrd. Euro. Die Ironie ist jedoch, dass sich der Konzern unter der Oberfläche in 2020 sehr stark im Vergleich zu 2019 entwickelt hat. Klammert man die Corona-Effekte aus, wird schnell klar, dass Airbus sehr gut Chancen hat, ein tolles Comeback zu feiern, wenn genügend Bürger geimpft wurden.Anders als Boeing hat die Verteidigungssparte bei Airbus eine geringere Gewichtung. Bei Boeing ist das Verhältnis zwischen der kommerziellen Luftfahrt und der militärischen Luftfahrt relativ ausgeglichen, was Boeing sehr in den Krisen der letzten zwei Jahre geholfen hat, da die Auftragslage in der Verteidigungssparte nur am Rande tangiert wurde und den Rest für eine Weile querfinanziert hat.

