19.02.2021 - Während die Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) durch die Eröffnung zweier Schutzschirmverfahren den entscheidenden Schritt zur endgültigen Entscheidung über die Annahme des seit Monaten vorliegenden Vergleichsvorschlags für die "Geschädigten des Bilanzbetrugs" getan hat. Kann man sich bis zur anberaumten Gläubigerversammlung am 30.06.2021 in Amsterdam und einer wohl ebenfalls bis dahin erfolgten Versammlung in Südafrika sich auf die operative Entwikclung der Beteiligungen der Steinhoff Holding konzentrieren: Testierte Bilanzen für das am 30.09.2020 geendete Geschäftsjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...