München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Sommer der Unsicherheit - echter Urlaub nur mit Impfung?Die Gäste:Andreas Bovenschulte (SPD, Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen)Reinhold Messner (Extrembergsteiger und Buchautor)Corinna Pietsch (Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie; Leiterin des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Leipzig)Norbert Fiebig (Präsident des Deutschen Reiseverbands DRV)Andrea Zschocher (Mutter von drei Kindern; freie Journalistin für Print- und Onlinemagazine)Manuel Andrack (Reisebuchautor)Lockdown ohne Ende - ist jetzt die Zeit, trotzdem den Urlaub zu planen? Welche Chancen auf Strand und Meer gibt es dieses Jahr? Was ist mit Ostern? Und wird es echte Urlaubsauswahl erstmal nur für die geben, die schon geimpft sind?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax: 0800/5678-679, E-Mail:hart-aber-fair@wdr.de