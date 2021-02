FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 vor den Anfang März erwarteten detaillierten Jahreszahlen von 18,00 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten des Medienkonzern hätten seine bisherige Jahresprognosen dank eines starken vierten Quartals deutlich übertroffen, schrieb Analyst Conor O'Shea in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs habe darauf auch bereits reagiert./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PSM7770

