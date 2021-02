FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Hochtief nach Zahlen für das Schlussquartal 2020 von 95 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Corona-Pandemie habe Umsatz und Ergebnisse deutlich sinken lassen, wobei letztere und der Dividendenvorschlag ihn positiv überrascht hätten, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ergebnisausblick des Baukonzerns auf 2021 sei aber deutlich hinter seiner bisherigen Prognose zurückgeblieben, die allerdings noch nicht den Anteilsverkauf an Thiess berücksichtigt habe./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 09:20 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2021 / 11:10 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006070006

