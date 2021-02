DJ PTA-Adhoc: Marinomed Biotech AG: Marinomed Biotech AG informiert über positive klinische Ergebnisse für Iota-Carrageen-Nasenspray zur COVID-19-Prävention

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Korneuburg (pta025/19.02.2021/13:50) - 19.Februar 2021

Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) gibt bekannt, dass ein Nasenspray mit Iota-Carrageen, das identisch ist zu Marinomeds Carragelose®, signifikanten Schutz gegen COVID-19 in Krankenhauspersonal, das an dieser Infektion erkrankte Patienten betreut, erreicht hat. Dies sind die Ergebnisse einer unabhängigen, Prüfarzt-initiierten Studie (Investigator-Initiated Trial, IIT; CARR-COV-02, NCT04521322), die von einer argentinischen Forschungsgruppe durchgeführt wurde.

In der multizentrischen, randomisierten, doppelblinden, kontrollierten CARR-COV-02-Studie wurden 394 Ärzte und Pfleger viermal täglich entweder mit Iota-Carrageen-Nasenspray (N = 199) oder Placebo (N = 195) behandelt. Beide Behandlungsgruppen hatten eine ähnliche Verteilung von Geschlecht und Alter. Der Prozentsatz der Teilnehmer, die an COVID-19 erkrankten, war signifikant niedriger in der Gruppe, die das Iota-Carrageen-Spray erhielt im Vergleich zur Placebogruppe (1,0 % bzw. 5,1 %; relative Risikoreduktion einer Erkrankung von 80,4 %; 95 % KI = 25-95 % - es besteht eine 95%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Risikoreduktion in diesem Bereich liegt). Iota-Carrageen-Nasenspray war sicher und gut verträglich. Geringfügige Nebenwirkungen, wie z. B. tropfende Nase nach der Anwendung, wurden mit ähnlicher Häufigkeit in beiden Gruppen (2,0 %) beobachtet.

Die Prüfarzt-initiierte Studie (Investigator-Initiated Trial, IIT) CARR-COV-02 (NCT04521322) wurde von einer argentinischen Forschergruppe durchgeführt, die vertreten wird durch Dr. Juan M. Figueroa vom Institut für Wissenschaft und Technologie Cesar Milstein-Hospital de Clínicas-UBA; Dr. Mónica Lombardo vom Nobeltri SRL und Hospital Universitario CEMIC; Dr. Ariel Dogliotti vom Rosario-Institut für Herzkreislauf; Dr. Luis P. Flynn vom Rosario-Kinder-Sanatorium und Dr. Osvaldo Uchitel vom Institut für Physiologie, Molekularbiologie und Neurowissenschaften UBA-CONICET.

Die Daten wurden auf der Website des Instituts für Wissenschaft und Technologie César Milstein veröffentlicht: https://milstein.conicet.gov.ar/ la-eficacia-del-spray-nasal-con-carragenina-para-la-prevencion-del-covid-19-ha-dado-resultados-positivos/

