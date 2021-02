DJ Johnson & Johnson beantragt Impfstoff-Zulassung bei der WHO

Von Jaimy Lee

NEW YORK (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Johnson & Johnson hat einen weiteren Zulassunganstrag für seinen Corona-Impfstoffkandidaten eingereicht. Wie der US-Konzern mitteilte, hat er eine Notfallzulassung bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beantragt. Eine solche Zulassung von der WHO ermöglicht eine Bereitstellung des Mittels über Covax, einer weltweiten Initiative zur Bereitstellung von Corona-Impfstoffen in armen Ländern.

Der Johnson & Johnson-Impfstoff ist noch nicht zugelassen. Die Genehmigung in den USA wurde am 4. Februar beantragt, in der EU am 15. Februar.

