Dynamisches Wachstum setzt sich auch in Q4 fort - Anlauf der CareFlex-Beratungsgespräche auf Q2/21 verschoben



Netfonds veröffentlichte gestern vorläufige Umsatz- und Ergebniskennziffern. Zudem veranstalteten wir mit den Vorstandsmitgliedern Karsten Dümmler und Peer Reichelt einen virtuellen Round Table, der unsere insgesamt positive Sicht auf den Investment-Case stützt.

Dank eines soliden Jahresschlussquartals mit zweistelligem Wachstum konnte das Unternehmen v.a. durch starke Zuwächse im Regulatorik-Bereich (+47% yoy) sowie dem Immobiliengeschäft (+242% yoy) sein im Dezember angehobenes Umsatzziel (ca. 140 Mio. Euro) übertreffen. Die Rohertragsmarge lag mit 20,7% angesichts des starken Neugeschäfts zwar unter Vorjahresniveau, sollte jedoch bereits ab dem laufenden Jahr wieder an Auftrieb gewinnen. So dürften neben einer zunehmenden Bedeutung des margenstarken Immobiliengeschäfts insbesondere ein verstärktes Up-Selling (z.B. durch diverse Produkt-Bundles) sowie die voranschreitende Beschleunigung von Bankfilialschließungen eine sukzessive Margenexpansion zur Folge haben, die u.E. in 2021 ca. 0,5 PP betragen sollte.



Das erzielte EBITDA lag mit 3,8 Mio. Euro aufgrund sich verschiebender Geschäfte im Immobilien- und CareFlex-Bereich leicht unterhalb der Guidance (4,0-4,5 Mio. Euro) und unserer Prognose (4,1 Mio. Euro), was jedoch entsprechende Nachholeffekte im laufenden Geschäftsjahr mit sich bringen sollte.



Der Start der CareFlex-Beratungsgespräche wurde erneut verschoben und soll nun in Q2/21 anlaufen. Zwar bleibt das Inkrafttreten der Pflegeversicherung für die Tarifbeschäftigten davon unberührt, jedoch könnte die Verzögerung u.E. eine geringere Anzahl an Zusatzverträgen bis Jahresende zur Folge haben. Wir haben daher unsere Umsatz- und EBIT-Prognosen leicht reduziert und erwarten in 2021 nun Erlöse i.H.v. 169,2 Mio. Euro sowie ein EBIT von 3,9 Mio. Euro, womit wir uns dennoch am oberen Ende der veröffentlichten Guidance (165-170 Mio. Euro bzw. 3,5-4,0 Mio. Euro) positionieren.

Die überproportionale Verringerung unserer EPS-Schätzungen ist darauf zurückzuführen, dass das Immobilien-Exposure des Konzerns zukünftig etwas stärker als bisher von uns erwartet ansteigen und sich der Zinsaufwand folglich auf rund 1,1 Mio. Euro p.a. erhöhen dürfte (MONe alt: 1,0 Mio. Euro p.a.).



Fazit: Insgesamt befindet sich Netfonds u.E. trotz der 'Corona-Krise' operativ auf dem richtigen Weg. Im Ergebnis sollten sich sukzessive Leverage-Effekte zeigen, auch wenn sich der Start des betrieblichen Vorsorge-Geschäfts auf voraussichtlich Q2/21 verschiebt. Nach Fortschreibung unseres DCF-Modells bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 37,00 Euro (zuvor: 37,50 Euro).





