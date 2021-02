DJ PTA-News: Signature AG: Capital Lounge gewinnt weiteres Mandat im Bereich Private Placement mit anschließendem IPO

München (pta030/19.02.2021/14:29) - Die Capital Lounge GmbH, eine hundertprozentige Beteiligung der Signature AG, gibt hiermit den Vertragsabschluss für die Strukturierung und Betreuung eines Private Placements mit anschließendem Initial Public Offering (IPO) im Volumen von bis zu 20 Millionen Euro bekannt.

- Unternehmen aus dem Bereich veganer Lebensmittel aus dem deutschsprachigen Raum mandatiert Capital Lounge für die Betreuung eines Private Placement mit anschließendem Börsengang - Umsatzpotential des Vertrags im sechsstelligen Bereich - Ein weiteres Mandat für Private Placements / IPOs und ein weiteres Mandat für die Platzierung einer Anleihe in Verhandlung - Update: KFM Deutsche Mittelstand AG als Ankerinvestor für 6,75% RAMFORT Anleihe gefunden

München, den 19. Februar 2021 - Die Capital Lounge GmbH, eine hundertprozentige Beteiligung der Signature AG, gibt hiermit den Vertragsabschluss für die Strukturierung und Betreuung eines Private Placements mit anschließendem Initial Public Offering (IPO) im Volumen von bis zu 20 Millionen Euro bekannt. Dabei sollen im Rahmen des Private Placements 8 Millionen Euro und im Zuge des darauf folgenden öffentlichen Angebots 12 Millionen Euro eingesammelt werden.

Alexander Coenen, Vorstand der Signature AG: "Wir sind sehr zufrieden über den operativen Start ins laufende Jahr. Der soeben gewonnene Kunde ist ein Referenzunternehmen aus dem Bereich Produktion und Verkauf pflanzlicher, nachhaltiger Lebensmittel und mit seinem breiten Produktportfolio in aktuell mehr als 18.000 Verkaufsstellen in 28 Ländern gelistet. Dies stellt einmal mehr unter Beweis, wie exzellent die Marktstellung und das Netzwerk unserer Führungskräfte ist."

Über die Signature AG: Die Signature AG ist eine Management Holding die Beteiligungen an Unternehmen eingeht und verwaltet, die sämtliche Dienstleistungen im Bereich Going Public und Being Public anbieten. Hierbei ist es das Ziel der Unternehmensgruppe, auf europäischer Ebene Marktführer im Bereich der Börsengänge von Micro- und SmallCaps zu werden und zeitgleich auf möglichst viele Börsenplätze zugreifen zu können. In ausgewählte Emittenten soll darüber hinaus seit 2020 direkt investiert werden, um die Unternehmensgruppe mittelfristig in ein Investmenthaus zu wandeln. Darüber hinaus liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Beratung von Emittenten bei IPOs (Initial Public Offerings), IBOs (Initial Bond Offerings) oder anderweitiger Kapitalbeschaffung. Ergänzende Tätigkeiten sind Investor- und Public Relations sowie Pressearbeit

Aussender: Signature AG Adresse: Emil-Riedel-Str. 21, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Alexander Coenen Tel.: +49 162 1777795 E-Mail: coenen@signature-ag.de Website: www.signature-ag.de

ISIN(s): DE000A2DAMG0 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien Weitere Handelsplätze: Freiverkehr in München

