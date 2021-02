An der New Yorker Wall Street zeichnet sich zum Wochenabschluss ein freundlicher Handelsauftakt ab. Insbesondere im Technologiesektor scheinen Anleger die Verluste vom Vortag zu nutzen, um Positionen aufzustocken. Der Nasdaq-Future klettert um rund 0,6 Prozent in die Höhe. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...