DJ WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. Februar (8. KW)

=== M O N T A G, 22. Februar 2021 07:40 DE/Dr. Hönle AG, Ergebnis 1Q, Gräfelfing *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Februar 11:00 DE/Bundesregierung, Sitzung des Corona-Kabinetts, Berlin 11:30 DE/Bundestag, Finanzausschuss, öffentliche Anhörung zu Gesetzentwurf zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Februar 12:30 DE/Bundespräsident Steinmeier und WHO-Generaldirektor Tedros, PK nach Gespräch zur Impfinitiative Covax, Berlin 13:30 DE/Bundestag, Finanzausschuss, öffentliche Anhörung zum Dritten Corona-Steuerhilfegesetz, Berlin 14:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar *** 14:45 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei der European Semester Conference, Brüssel *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Februar *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Januar D I E N S T A G, 23. Februar 2021 *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Jahresergebnis, London *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care und Fresenius SE & Co KGaA, Jahresergebnis (11:00 virtuelle BI-PK), Bad Homburg *** 07:00 DE/Covestro AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Leverkusen *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Jahresergebnis, Heidelberg *** 07:30 DE/Scout24 AG, Jahresergebnis, München 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Jahresergebnis, Aßlar 07:30 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis, Bergisch Gladbach 07:30 DE/Elringklinger AG, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz), Dettingen 08:00 DE/Jost Werke AG, Jahresergebnis, Neu-Isenburg *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Januar 08:30 DE/Befesa SA, Jahresergebnis, Ratingen 09:15 DE/Stemmer Imaging AG, Jahresergebnis, Puchheim 10:00 DE/Osram Licht AG, Online-HV *** 11:00 DE/Bundesinnenministerium, "Bilanz der Wohnraumoffensive" (per Livestream), u.a. mit Bundeskanzlerin Merkel, Vizekanzler Scholz, Bundesinnenminister Seehofer und Bundeswirtschaftsminister Altmaier *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Januar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Bundestags-Wehrbeauftragte Högl, PK zur Vorstellung des Jahresberichts, Berlin *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta 14:00 DE/Software AG, Capital Markets Day (virtuell) *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung (virtuell) im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des Senats *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar 16:00 DE/Nationale Plattform Zukunft der Mobilität (NPM), PG zur Vorstellung des Fortschrittsberichts, Berlin *** 18:55 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 4Q und Veröffentlichung Strategieplan 2021-2023, Rom 22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 4Q, Fort Worth 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - Börsenfeiertag Japan, Russland M I T T W O C H, 24. Februar 2021 *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, ausführliches Jahresergebnis (11:30 virtuelle Jahres-PK), Wiesbaden 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Jahresergebnis, Luxemburg *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Jahresergebnis, München 07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, Jahresergebnis, Essen 07:30 DE/Hensoldt AG, Jahresergebnis (09:00 virtuelle BI-PK), Taufkirchen *** 08:00 DE/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 2020 *** 08:00 DE/Puma SE, Jahresergebnis (09:30 Presse-Telefonkonferenz; 15:00 Analysten-Telefonkonferenz), Herzogenaurach *** 08:00 DE/New Work SE, Jahresergebnis, Hamburg 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Jahresergebnis, Oberkirch 08:00 DE/Wintershall Dea GmbH, Jahresergebnis (14:00 virtuelle Jahres-PG), Kassel *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Januar *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis, Windsor 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Jahresergebnis, London *** 08:20 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis, Bilbao *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:00 DE/Bundestag, Wirtschaftsausschuss, öffentliche Sitzung zu deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen, Berlin 11:00 DE/Stiftung Marktwirtschaft, Webinar mit Ifo-Präsident Fuest zu "Corona, öffentliche Haushalte und Marktwirtschaft: Brechen alle Dämme?" *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Bundesgesundheitsminister Spahn, Berlin 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung (virtuell) im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses *** 16:00 US/Neubauverkäufe Januar *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 18:00 DE/Freenet AG, Jahresergebnis, Büdelsdorf 18:30 DE/Patrizia AG, Jahresergebnis, Augsburg - FR/Accor SA, Jahresergebnis, Evry D O N N E R S T A G, 25. Februar 2021 05:20 GB/Standard Chartered plc, Jahresergebnis, London 07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Jahresergebnis, Bad Neustadt/Saale 07:00 DE/Takkt AG, Jahresergebnis, Stuttgart 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, ausführliches Jahresergebnis, Martinsried *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 4Q, Leuwen *** 07:00 FR/Axa SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 Telefon-PK; 14:00 Investoren-Telefonkonferenz), Leverkusen *** 07:30 DE/Munich Re, Jahresergebnis (09:30 Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis, Herzogenrath *** 07:30 DE/Fielmann AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg *** 07:30 DE/Dürr AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle PK; 15:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Stuttgart 07:30 DE/MLP SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 virtuelle Jahres-PK), Wiesloch *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 4Q, Madrid 07:45 DE/Krones AG, Jahresergebnis, Neutraubling *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März *** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis, London 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Pre-close Trading Update, London *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar 09:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), PK zu "Die Lage bei den vom Lockdown betroffenen Händlern - Forderungen nach einer transparenten Öffnungsperspektive und Anpassungen bei den staatlichen Hilfsgeldern", Berlin *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar *** 10:00 DE/Infineon Technologies AG, Online-HV 10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Online-HV *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar *** 11:45 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Webinar der Portuguese Securities Market Commission *** 14:30 US/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar *** 15:00 EU/Sondergipfel (per Videokonferenz) der Staats- und Regierungschefs (bis 26.2.) *** 16:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei einer Online-Veranstaltung der IESE Business School 17:50 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis, Courbevoie *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco F R E I T A G, 26. Februar 2021 *** 00:50 JP/Industrieproduktion Januar *** 06:30 CH/Lafargeholcim Ltd, Jahresergebnis, Jona *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis (09:00 virtuelle BI-PK), Bonn *** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Presse- Telefonkonferenz; 11:00 Analysten-Telefonkonferenz), Ludwigshafen *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis, Wien *** 07:50 FR/Engie SA, Jahresergebnis, Paris *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Januar 08:00 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network, Ergebnis 1Q, Zwingenberg 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis, Madrid *** 08:30 ES/Amadeus IT Group SA, Jahresergebnis, Madrid *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Januar 08:45 FR/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 09:00 CH/BIP 4Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Februar (vorläufig) *** 09:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei der Jahreskonferenz des European Fiscal Board 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:00 DE/Bertrandt AG, Online-HV *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (2. Umfrage) *** - IT/G20, Videokonferenz der Finanzminister und Notenbankgouverneure - EU/Ratingüberprüfungen für Frankreich (Moody's), Dänemark (Fitch und S&P), EFSF (Moody's),

